Черчесов сообщил, что в сборной России не рассматривали вызов Максименко

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о вратарях Александре Максименко («Спартак») и Матвее Сафонове («Краснодар»).



«Рассматривали ли Максименко? Нет. Что касается Сафонова, моя оценка всегда спокойная и трезвая, во всех смыслах. Есть хвалебные отзывы и критика. Сейчас мы смотрим аналитически, он приедет, мы пообщаемся, поймём причины просчётов и подскажем, как их исправить. Чисто рабочие моменты», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Все матчи сборной России пройдут в гостях. Товарищеская встреча с Молдавией состоится 12 ноября, начало — в 20:00 мск. В Лиге наций матч с Турцией пройдёт 15 ноября (20:00 мск), а с Сербией — 18 ноября (22:45 мск).

В сборную России вызвали пять новичков и Заболотного. Черчесов объяснил свой выбор А ещё рассказал о вызове Сафонова и состоянии Головина, Алексея Миранчука и Дзюбы.