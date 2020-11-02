Черчесов сообщил, что в сборной России не рассматривали вызов Максименко
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о вратарях Александре Максименко («Спартак») и Матвее Сафонове («Краснодар»).
«Рассматривали ли Максименко? Нет. Что касается Сафонова, моя оценка всегда спокойная и трезвая, во всех смыслах. Есть хвалебные отзывы и критика. Сейчас мы смотрим аналитически, он приедет, мы пообщаемся, поймём причины просчётов и подскажем, как их исправить. Чисто рабочие моменты», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Все матчи сборной России пройдут в гостях. Товарищеская встреча с Молдавией состоится 12 ноября, начало — в 20:00 мск. В Лиге наций матч с Турцией пройдёт 15 ноября (20:00 мск), а с Сербией — 18 ноября (22:45 мск).
В сборную России вызвали пять новичков и Заболотного. Черчесов объяснил свой выбор
А ещё рассказал о вызове Сафонова и состоянии Головина, Алексея Миранчука и Дзюбы.
- 2 ноября 2020
-
17:19
-
17:17
-
17:10
-
17:05
-
17:02
-
17:00
-
16:55
-
16:43
-
16:17
-
16:12
-
16:01
-
15:41
-
15:36
-
15:25
-
15:17
-
15:15
-
15:14
-
15:13
-
15:04
-
14:56
-
14:47
-
14:41
-
14:32
-
14:24
-
14:24
-
14:15
-
13:58
-
13:30
-
13:28
-
13:21
-
13:13
-
13:11
-
12:56
-
12:50
-
12:40
Партнерский контент