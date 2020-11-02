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Черчесов сообщил, что в сборной России не рассматривали вызов Максименко

Черчесов сообщил, что в сборной России не рассматривали вызов Максименко
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о вратарях Александре Максименко («Спартак») и Матвее Сафонове («Краснодар»).

«Рассматривали ли Максименко? Нет. Что касается Сафонова, моя оценка всегда спокойная и трезвая, во всех смыслах. Есть хвалебные отзывы и критика. Сейчас мы смотрим аналитически, он приедет, мы пообщаемся, поймём причины просчётов и подскажем, как их исправить. Чисто рабочие моменты», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Все матчи сборной России пройдут в гостях. Товарищеская встреча с Молдавией состоится 12 ноября, начало — в 20:00 мск. В Лиге наций матч с Турцией пройдёт 15 ноября (20:00 мск), а с Сербией — 18 ноября (22:45 мск).

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