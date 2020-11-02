Клопп: «Аталанта» по тактике похожа на «Лидс». Нас ждёт тяжёлый матч
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на предматчевой пресс-конференции перед 3-м туром группового этапа Лиги чемпионов поделился мнением об «Аталанте».
«Топовая команда с фантастической селекцией. Очень хорошие игроки, прекрасная организация, все игроки на поле на сто процентов верны игровой системе. Джан Пьеро Гасперини очень умно пользуется сильными сторонами своих футболистов, добиваясь от каждого прогресса.
Пока для нас это самый большой вызов в текущей Лиге чемпионов. «Аталанта» – очень сложный соперник. По своей тактике немного похожи на «Лидс». Это будет тяжёлый матч,» — говорится на сайте УЕФА
Матч 3-го тура в группе D Лиги чемпионов сезона-2020/2021 между «Аталантой» и «Ливерпулем» начнётся завтра, 3 ноября, в 23:00 мск.
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