Черчесов сообщил, что «Зенит» не просил его поберечь Дзюбу и Жиркова в сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о вызванных в команду футболистах «Зенита», а также поделился мыслями о разнице между играми клубов и сборных.
«Не просил ли «Зенит» поберечь Дзюбу и Жиркова? Нет.
Что касается разного уровня интенсивности в сборной и клубах, игра сборных имеет нюансы. Мы не можем сказать, почему там так, а у нас вот так. Если соперники такой темп для себя считают комфортным, значит, у них такая игра. Вы обратили внимание, что зачастую команды пробегают одну и ту же дистанцию, потому что они заставляют друг друга пробегать? Прошлые игры у нас были достаточно интенсивными, и у нас есть цифры по нашим клубам в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Чего греха таить, разница большая. Проблема это или нет, во всяком случае мы всегда требуем, чтобы игроки выступали на своём максимуме во время матчей», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 2 ноября 2020
-
18:35
-
18:26
-
18:20
-
18:17
-
18:00
-
17:59
-
17:49
-
17:46
-
17:40
-
17:35
-
17:35
-
17:33
-
17:31
-
17:30
-
17:29
-
17:23
-
17:21
-
17:19
-
17:17
-
17:10
-
17:05
-
17:02
-
17:00
-
16:55
-
16:43
-
16:17
-
16:12
-
16:01
-
15:41
-
15:36
-
15:25
-
15:17
-
15:15
-
15:14
-
15:13