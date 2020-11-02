Черчесов сообщил, что «Зенит» не просил его поберечь Дзюбу и Жиркова в сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о вызванных в команду футболистах «Зенита», а также поделился мыслями о разнице между играми клубов и сборных.



«Не просил ли «Зенит» поберечь Дзюбу и Жиркова? Нет.



Что касается разного уровня интенсивности в сборной и клубах, игра сборных имеет нюансы. Мы не можем сказать, почему там так, а у нас вот так. Если соперники такой темп для себя считают комфортным, значит, у них такая игра. Вы обратили внимание, что зачастую команды пробегают одну и ту же дистанцию, потому что они заставляют друг друга пробегать? Прошлые игры у нас были достаточно интенсивными, и у нас есть цифры по нашим клубам в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Чего греха таить, разница большая. Проблема это или нет, во всяком случае мы всегда требуем, чтобы игроки выступали на своём максимуме во время матчей», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

В сборную России вызвали пять новичков и Заболотного. Черчесов объяснил свой выбор А ещё рассказал о вызове Сафонова и состоянии Головина, Алексея Миранчука и Дзюбы.