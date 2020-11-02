Черчесов объяснил выбор форвардов для сборной. Смолов, Дзюба и Соболев не забили в октябре

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в команду нападающих Фёдора Смолова («Локомотив»), Артёма Дзюбы («Зенит») и Александра Соболева («Спартак»), не сумевших забить в октябре.



«Понятно, что нападающего оценивают по забитым мячам. Не только у них есть сухие серии, у многих. Соболев в сборной забил, он с хорошим настроением приедет. На месте будем ребят подтягивать. Ещё есть игра, у них есть возможность себя проявить. Заболотный, например, забивает у себя в клубе. Он последние туры играет качественно, свежо и полезно. Важно, что забивает. Мы его хорошо знаем, и он выходит на тот уровень, который ему позволял раньше быть в национальной команде.



Дзюба, Заболотный и Соболев габаритами похожи, но по игровому стилю нападающие разные. Мостовой тоже может сыграть нападающего, Ерохин тоже с опцией атаки. Вариантов у нас несколько, и мы отталкиваемся и от них», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

В сборную России вызвали пять новичков и Заболотного. Черчесов объяснил свой выбор А ещё рассказал о вызове Сафонова и состоянии Головина, Алексея Миранчука и Дзюбы.