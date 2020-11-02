Франческо Тотти заразился коронавирусом. Ранее от болезни скончался его отец

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти заразился коронавирусной инфекцией, сообщает Sky Sport Italia.



По информации источника, Тотти прошёл тестирование после того, как у него появились некоторые симптомы заражения. У 44-летнего экс-футболиста поднялась температура и появилась слабость. Сообщается, что результат теста Тотти на COVID-19 оказался положительным.



Напомним, Энцо Тотти, отец экс-капитана «Ромы», скончался после заражения коронавирусом в октябре текущего года.



Тотти — воспитанник «Ромы». Он выступал за клуб с 1992 по 2017 год. Всего в составе «волков» форвард принял участие в 785 матчах, забил 307 голов, а также отдал 139 результативных передач. В составе сборной Италии Тотти — чемпион мира (2006).

Отец Тотти умер от коронавируса