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Франческо Тотти заразился коронавирусом. Ранее от болезни скончался его отец

Франческо Тотти заразился коронавирусом. Ранее от болезни скончался его отец
Футбол / Италия 0

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти заразился коронавирусной инфекцией, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, Тотти прошёл тестирование после того, как у него появились некоторые симптомы заражения. У 44-летнего экс-футболиста поднялась температура и появилась слабость. Сообщается, что результат теста Тотти на COVID-19 оказался положительным.

Напомним, Энцо Тотти, отец экс-капитана «Ромы», скончался после заражения коронавирусом в октябре текущего года.

Тотти — воспитанник «Ромы». Он выступал за клуб с 1992 по 2017 год. Всего в составе «волков» форвард принял участие в 785 матчах, забил 307 голов, а также отдал 139 результативных передач. В составе сборной Италии Тотти — чемпион мира (2006).

Отец Тотти умер от коронавируса
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