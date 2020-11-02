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Трент: «Аталанта» — потрясающая команда, которую очень сложно победить

Трент: «Аталанта» — потрясающая команда, которую очень сложно победить
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от игры с «Аталантой» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Аталанта» — потрясающая команда. Мы видели это в прошлом году. Трудно выделить одного или двух игроков, но они являются удивительной атакующей силой. Мы должны проанализировать всю их команду.

Тот факт, что в прошлом сезоне они были лучшей атакующей силой в Серии А, очень важен для нас. Это то, о чём мы должны думать и на что должны обратить особое внимание, что мы и собираемся сделать. Надеюсь, мы сумеем подобрать правильную тактику и в итоге одержим победу," – приводятся слова Александер-Арнольда на официальном сайте «Ливерпуля».

Матч 3-го тура Лиги чемпионов сезона-2020/2021 между «Аталантой» и «Ливерпулем» начнётся завтра, 3 ноября, в 23:00 мск.

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