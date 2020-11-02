Cозин: вопросов к Черчесову по составу вообще нет. Как и обещал – поступил последовательно

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о списке игроков, вызванных в сборную России для подготовки к матчам с Молдавией, Турцией и Сербией.
«Я не адвокат Черчесова, но, глядя со стороны, можно точно сказать: о центральных защитниках сборной спорят больше всего. Спорили о Кутепове, Беляеве, рассуждали о Лысцове, вызывали Жирова. И часто звучал вопрос: а зачем нам молодёжная сборная? Там играют Дивеев и Евгеньев, и Дивеев – игрок стартового состава лидера РПЛ, выступает в Лиге Европы, а Евгеньев постоянно выступает за «Динамо» – сейчас они в погоне за лидерами чемпионата. И вот отборочный турнир для молодёжки закончился, команда выполнила свои задачи. Если бы сейчас Черчесов не вызвал Дивеева и Евгеньева, то я бы этого не понял. Но Черчесов поступил последовательно, как и всегда обещал. Позиция центрального защитника очень сложная, у нас в большинстве клубов на этой позиции играют иностранцы. Пришло время, и наши молодые ребята попали в основную команду. Так что вопросов к Черчесову по составу вообще нет. Лидеры молодёжки появились в обойме основной команды, это не может не радовать.
Заболотный в матче с «Локомотивом» был лучшим, он играл лучше Смолова, Эдера, Зе Луиша. Когда он в форме, он забивает, это и нужно от нападающего. Всё понятно и логично», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 2 ноября 2020
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