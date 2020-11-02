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Киевское «Динамо» на матч Лиги чемпионов с «Барселоной» отправилось без 10 футболистов

Киевское «Динамо» на матч Лиги чемпионов с «Барселоной» отправилось без 10 футболистов
Футбол / Лига чемпионов 0

Киевское «Динамо» опубликовало список игроков, которые отправились в Барселону на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Украинский клуб понёс серьёзнейшие кадровые потери. Так, в Испанию не полетели сразу 10 игроков.

Тестирование на коронавирус выявило заражение у Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко. Ранее коронавирус выявили у голкиперов Дениса Бойко и Георгия Бущана, а также у защитника Виталия Миколенко. Кроме того из-за дисквалификации встречи пропускает капитан киевлян Сергей Сидорчук.

Помимо этого тесты на коронавирус дали положительный результат у ассистента главного тренера Эмила Караса и четырёх сотрудников команды.

Шесть футболистов «Динамо» К заразились коронавирусом накануне матча с «Барселоной» в ЛЧ
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