Дмитрий Парфёнов прокомментировал назначение на пост главного тренера тульского «Арсенала»

Новый главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал своё возвращение в клуб.



«Всё быстро произошло. Благодарен руководителю клуба Гураму Захаровичу Аджоеву за доверие, знаком с ним давно. Знаю и команду. Да, ситуация непростая, но это вызов. Тренерская работа – это всегда вызов. Я ребятам уже сказал, что всё зависит лишь от нас: от тренеров, руководителей, футболистов. Справимся только сообща.



Только приехал с утра, много организационных моментов. Задача — не шарахаться, понять, кто в каком состоянии, пообщаться с каждым игроком. Времени не так много, здесь больше момент психологический.



Помогать мне будут Юрий Михайлович Ковтун, Андрей Сергеевич Данилов – мы вместе работали в «Урале». Добавится, скорее всего, тренер по физподготовке, который тоже был со мной, но сейчас живёт в Бразилии», — приводит слова Парфёнова официальный сайт тульского клуба.