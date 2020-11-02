Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дмитрий Парфёнов прокомментировал назначение на пост главного тренера тульского «Арсенала»

Дмитрий Парфёнов прокомментировал назначение на пост главного тренера тульского «Арсенала»
Футбол / РПЛ 0

Новый главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал своё возвращение в клуб.

«Всё быстро произошло. Благодарен руководителю клуба Гураму Захаровичу Аджоеву за доверие, знаком с ним давно. Знаю и команду. Да, ситуация непростая, но это вызов. Тренерская работа – это всегда вызов. Я ребятам уже сказал, что всё зависит лишь от нас: от тренеров, руководителей, футболистов. Справимся только сообща.

Только приехал с утра, много организационных моментов. Задача — не шарахаться, понять, кто в каком состоянии, пообщаться с каждым игроком. Времени не так много, здесь больше момент психологический.

Помогать мне будут Юрий Михайлович Ковтун, Андрей Сергеевич Данилов – мы вместе работали в «Урале». Добавится, скорее всего, тренер по физподготовке, который тоже был со мной, но сейчас живёт в Бразилии», — приводит слова Парфёнова официальный сайт тульского клуба.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020