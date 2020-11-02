Дмитрий Парфёнов прокомментировал назначение на пост главного тренера тульского «Арсенала»

Новый главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал своё возвращение в клуб.
«Всё быстро произошло. Благодарен руководителю клуба Гураму Захаровичу Аджоеву за доверие, знаком с ним давно. Знаю и команду. Да, ситуация непростая, но это вызов. Тренерская работа – это всегда вызов. Я ребятам уже сказал, что всё зависит лишь от нас: от тренеров, руководителей, футболистов. Справимся только сообща.
Только приехал с утра, много организационных моментов. Задача — не шарахаться, понять, кто в каком состоянии, пообщаться с каждым игроком. Времени не так много, здесь больше момент психологический.
Помогать мне будут Юрий Михайлович Ковтун, Андрей Сергеевич Данилов – мы вместе работали в «Урале». Добавится, скорее всего, тренер по физподготовке, который тоже был со мной, но сейчас живёт в Бразилии», — приводит слова Парфёнова официальный сайт тульского клуба.
- 2 ноября 2020
-
18:35
-
18:26
-
18:20
-
18:17
-
18:00
-
17:59
-
17:49
-
17:46
-
17:40
-
17:35
-
17:35
-
17:33
-
17:31
-
17:30
-
17:29
-
17:23
-
17:21
-
17:19
-
17:17
-
17:10
-
17:05
-
17:02
-
17:00
-
16:55
-
16:43
-
16:17
-
16:12
-
16:01
-
15:41
-
15:36
-
15:25
-
15:17
-
15:15
-
15:14
-
15:13