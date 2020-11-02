Давид Алаба летом может сменить клуб. «Ливерпуль» и «Сити» одни из претендентов

Защитник «Баварии» Давид Алаба предстоящим летом намерен сменить клуб. У 28-летнего австрийца в июне закончится контракт с немецким клубом.

Как сообщает немецкое издание Bild, если какой-либо клуб предоставит ему возможность играть в полузащите, это будет плюсом в переговорах.

Предпочтительным вариантом для австрийского футболиста является Ла Лига. Его зарплату могут потянуть «Барселона» и мадридский «Реал». Но в случае срыва переговоров с испанскими командами Алаба также готов рассмотреть вариант с трансфером в другой европейский топ-клуб: «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» или «ПСЖ».



В нынешнем сезоне Бундеслиги Давид Алаба провёл 5 матчей, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt на данный момент оценивает австрийца в € 65 млн.