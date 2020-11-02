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Понтус Альмквист: счастлив, что нахожусь в «Ростове», это правильное место для меня

Понтус Альмквист: счастлив, что нахожусь в «Ростове», это правильное место для меня
Футбол / РПЛ 0

Новичок «Ростова» шведский форвард Понтус Альмквист поделился впечатлениями от первой игры за команду в стартовом составе. Альмквист вышел в старте на матч 13-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча закончилась победой южан со счётом 1:0.

«Много говорили по поводу прессинга, считаю, что в целом команда с этим хорошо справилась. Мы много бегали на поле, выполняя те задачи, которые тренер нам поставил. К несчастью, я не забил, но самое важное, что команда выиграла.

Я уже освоился. Считаю, что все парни в команде очень дружелюбны, все стараются мне помочь, перед игрой дают советы, которые очень важны. Естественно, я очень счастлив, что нахожусь в этом клубе, считаю, что это правильное место для меня», — цитирует Альмквиста пресс-служба «Ростова».

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