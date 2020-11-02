Нападающий «Реала» Йович может переехать в АПЛ в зимнее трансферное окно

Английские «Вест Хэм» и «Лестер» проявляют интерес к сербскому нападающему «Реала» Луке Йовичу.
«Реал» хочет в январе отдать Йовича в аренду с правом выкупа при достижении определённых целей, сообщает HITC со ссылкой на Mirror.
Оба английских клуба рассматривают возможность арендовать 22-летнего игрока в зимнее трансферное окно. Йович является приоритетным вариантом для «Вест Хэма», учитывая тот факт, что он и нападающий «молотобойцев» Себастьен Аллер ранее играли вместе за франкфуртский «Айнтрахт».
Лука перешёл в «Реал» из «Айнтрахта» в июле 2019 года за € 60 млн. Контракт футболиста со «сливочными» рассчитан до середины 2025 года.
В текущем сезоне серб принял участие в четырёх матчах «Королевского клуба», проведя на поле в сумме 201 минуту и не совершив результативных действий. Всего в мадридском «Реале» он забил два гола в 31 матче.
- 2 ноября 2020
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