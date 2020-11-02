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Бывший гендиректор «Балтики» Лепсая стал директором по развитию ФНЛ

Бывший гендиректор «Балтики» Лепсая стал директором по развитию ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Бывший гендиректор «Балтики» и футбольный агент Тимур Лепсая сообщил, что получил новую должность. Теперь Лепсая будет работать в руководстве Футбольной национальной лиги.

«Дорогие друзья, информирую вас, что с сегодняшнего дня приступаю к работе в Футбольной национальной лиге в должности директора по развитию. В мои обязанности будет входить коммерческая деятельность лиги и маркетинг. Благодарю за поддержку. Всегда на связи!» — написал Лепсая в своём «твиттере».

Турнирную таблицу ФНЛ после 19 туров возглавляет «Нижний Новгород», набравший 42 очка. Второе место занимает московское «Торпедо» (40). Столько же очков у «Оренбурга», располагающегося на третьем месте. Четвёртое место, позволяющее сыграть в стыковых матчах, занимают «Крылья Советов» (39).

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