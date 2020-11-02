Спортивный директор «Ред Булл Зальцбург»: Холанд сразу убедил нас в своём таланте

Спортивный директор «Ред Булл Зальцбург» Кристоф Фройнд поделился мнением о нападающем дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде, ранее выступавшем за австрийский клуб.



«Мы впервые заметили Эрлинга в 2016 году, когда он играл за сборную U16. Поскольку было трудно получить записи его игры, мы засняли всё на видео. Он сразу убедил нас в своём таланте, поэтому скаут связался с ним и его отцом. Это было в 2018 году. Эрлинг казался мне очень сосредоточенным, умным и уверенным в себе. Он всегда точно знал, чего хочет.



Уход Холанда из „Ред Булл Зальцбург“ не был болезненным, он по-прежнему заставляет нас гордиться. Игрок может сделать следующий шаг, и мы получаем доход, который можем инвестировать в поиск и развитие новых талантов. Уверен, мы на правильном пути», — приводит слова Фройнда Goal.com.

Эрлинг Холанд поставил рекорд Лиги чемпионов по забитым мячам за 10 первых матчей