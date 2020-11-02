Дмитрий Комбаров: моя задача — набрать форму и вернуться в сборную России
Экс-полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров, выступающий за «Крылья Советов», признался, что намерен вернуться в сборную России.
«У меня всё хорошо, дали выходные, приехал в Москву повидаться с родными. Четвёртое место «Крыльев Советов» в ФНЛ — не предел мечтаний. Впереди половина чемпионата, есть шанс всё исправить, перед командой стоит задача выхода в РПЛ. Моя адаптация в ФНЛ? Это был удар, что мы вылетели в прошлом сезоне. Я всю жизнь в футболе, мы сразу вкатились и стали играть.
Возвращение в сборную России — моя цель, сейчас я играю в ФНЛ, но история знает много примеров возвращения в сборную. Моя задача — набрать форму и вернуться», — приводит слова Комбарова сайт телеканала «Матч ТВ».
Дмитрий Комбаров: «Спартаку» по силам бороться за чемпионство, сейчас нет явного лидера
- 2 ноября 2020
-
20:04
-
20:00
-
19:43
-
19:41
-
19:40
-
19:35
-
19:32
-
19:27
-
19:15
-
19:10
-
19:09
-
19:06
-
19:01
-
18:57
-
18:52
-
18:35
-
18:26
-
18:20
-
18:17
-
18:00
-
17:59
-
17:49
-
17:46
-
17:40
-
17:35
-
17:35
-
17:33
-
17:31
-
17:30
-
17:29
-
17:23
-
17:21
-
17:19
-
17:17
-
17:10
Партнерский контент