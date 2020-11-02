Дмитрий Комбаров: моя задача — набрать форму и вернуться в сборную России

Экс-полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров, выступающий за «Крылья Советов», признался, что намерен вернуться в сборную России.



«У меня всё хорошо, дали выходные, приехал в Москву повидаться с родными. Четвёртое место «Крыльев Советов» в ФНЛ — не предел мечтаний. Впереди половина чемпионата, есть шанс всё исправить, перед командой стоит задача выхода в РПЛ. Моя адаптация в ФНЛ? Это был удар, что мы вылетели в прошлом сезоне. Я всю жизнь в футболе, мы сразу вкатились и стали играть.



Возвращение в сборную России — моя цель, сейчас я играю в ФНЛ, но история знает много примеров возвращения в сборную. Моя задача — набрать форму и вернуться», — приводит слова Комбарова сайт телеканала «Матч ТВ».

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