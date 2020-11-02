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11 футболистов «Аякса» заразились коронавирусом перед матчем Лиги чемпионов

11 футболистов «Аякса» заразились коронавирусом перед матчем Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

11 футболистов амстердамского «Аякса» заразились коронавирусом в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном», сообщает RTL.de.

«Аякс» отправился в Данию с 17 футболистами. Клуб не разглашает имена игроков, чьи результаты тестов на коронавирус оказались положительными. В составе амстердамской команды оказался только один голкипер, Кьелл Схерпен, который не провёл ни одного матча за основную команду. Кроме вратарей Андре Онаны и Мартена Стекеленбурга на матч Лиги чемпионов не заявлены ведущие футболисты «Аякса» Дави Классен, Райан Гравенберх и Душан Тадич.

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — «Аякс» запланирован на завтра, 3 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск.

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