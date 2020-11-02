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Первый канал покажет матч Лиги наций Турция — Россия

Первый канал покажет матч Лиги наций Турция — Россия
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Первый канал покажет в прямом эфире матч Лиги наций Россия — Турция, который состоится 15 ноября, сообщает пресс-служба телеканала. Начало трансляции — в 19:50 мск.

Сборная России возглавляет турнирную таблицу группы после четырёх матчей. Российская сборная набрала 8 очков. Второе место занимает сборная Венгрии, набравшая 7 очков. Сборная Турции (3) находится на третьем месте, замыкает турнирную таблицу Сербия (2).

Россия и Турция уже встречались в нынешнем сезоне. В матче Лиги наций, проходившем в Москве, команды сыграли вничью со счётом 1:1. Россияне вели в счёте, но не сумели удержать преимущество. В концовке гости были близки к тому, чтобы вырвать победу.

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