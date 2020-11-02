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УЕФА проведёт расследование публикаций в официальных аккаунтах в соцсетях «Карабаха»

УЕФА проведёт расследование публикаций в официальных аккаунтах в соцсетях «Карабаха»
Футбол / Лига Европы 0

УЕФА изучит публикации в официальных аккаунтах в соцсетях азербайджанского клуба «Карабах», сообщает пресс-служба организации.

Расследование будет вестись в соответствии со статьёй 31 (4) Дисциплинарного регламента УЕФА. Организация выяснит, насколько публикации «Карабаха» соответствуют правилам, запрещающим разжигание вражды.

Ранее стало известно, что УЕФА начал расследование в отношении главы пресс-службы клуба Нурлана Ибрагимова. Он на своей странице в соцсетях опубликовал призывы к убийству армян всех возрастов.

Резкие заявления со стороны Азербайджана и Армении начали звучать после того, как началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. Стороны обвиняют друг друга в эскалации военного конфликта.

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