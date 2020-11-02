Диего Симеоне: «Локомотив» знает, что делать на поле. Это конкурентоспособная команда

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом».



«Нам противостоит очень конкурентоспособная команда. Поражения, которые они потерпели, были с разницей не более чем в один гол. Это говорит о том, что „Локомотив“ знает, что делать на поле. Постараемся навязать свои правила игры. „Локомотив“ быстро контратакует, хорошо защищается и действует в атаке. Это заставляет соперника напрячься. От нас потребуется много энергии», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» состоится завтра, 3 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — 20:55 мск.