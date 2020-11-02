Антон Заболотный: мечтал о вызове в сборную. Попадание в команду лучших — большой успех
Нападающий «Сочи» Антон Заболотный поделился впечатлениями от вызова в сборную России.
«Конечно верил, что ещё сыграю за сборную, мечтал. Всё время стремился, работал для того, чтобы попасть в сборную. Лучшие футболисты России приезжают в национальную команду, а попадание в команду лучших — большой успех. Я мечтал, грезил этим. Очень приятно, что наконец-то моя мечта сбылась.
Не в моей компетенции решать, какие у меня шансы на стартовый состав: есть тренерский штаб и главный тренер, который это решает. Уверен, что именно работа на тренировках покажет, кто лучше готов и кто будет играть в основе. Не стоит загадывать, нужно доказывать всё на тренировках, а также на футбольном поле», — приводит слова Заболотного сайт телеканала «Матч ТВ».
Ротенберг: всегда говорил Заболотному, что он может многое. Нужно было перезагрузить себя
- 2 ноября 2020
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