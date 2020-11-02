Гвардиола: пример «Аталанты» и «Шахтёра» свидетельствует о высоком уровне соперников в ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о перспективах команды в Лиге чемпионов.



«Лига чемпионов — очень сложный турнир. Есть много примеров, подтверждающих то, что я говорю. Здесь больше игр против команд с более разнообразными тактическими схемами. Больше матчей, в которых тренеры знают, что должны делать их футболисты.



Команды здесь лучше. У каждого клуба, играющего в этом турнире, много денег, а не только в нескольких командах. У многих есть возможность тратить деньги и покупать игроков.



Взгляните на «Аталанту» в прошлом сезоне: четвертьфинал Лиги чемпионов, борьба до последнего в Серии А — это было невероятно. Посмотрите также на «Шахтёр» в матчах с мадридским «Реалом» и миланским «Интером». Это абсурд, раньше такого не было.



Выход в плей-офф сам по себе сложен. Каждый раз, когда мы попадаем туда, я говорю игрокам: «Поздравляю, наслаждайтесь этим моментом». Выход в следующий раунд – первый успех сезона», — приводит слова испанца Goal.

Завтра, 3 ноября, «Манчестер Сити» на домашнем стадионе принимает греческий «Олимпиакос» в матче 3-го раунда группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча — в 23:00 мск.