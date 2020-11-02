Арбитр Федотов: весь матч «Тамбов» — «Динамо» за Карасёва вытащил VAR

Арбитр Игорь Федотов поделился своим мнением о работе судьи Сергея Карасёва в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Динамо» (1:2).
«Сложилось ощущение, что Карасёв не выздоровел. На первый тайм его хватило, не разобрался только на 44-й минуте и дал жёлтую карточку Килину, руки у которого были в стороне, он пытался играть головой. А во втором тайме Карасёв потерял концентрацию, думал не об игре, что-то другое его беспокоило. Судья стал сильно зависим от VAR, который всю игру за него вытащил. Решение о назначении одиннадцатиметрового принял сам, но и слепой бы так сделал. Не понимаю, что случилось с Карасёвым.
Конечно, Карасёв всё равно получит назначение на следующий матч. У нас же не умеют лечить людей. Казарецев же получил назначение после оценки 6.9, и Карасёв получит. Они расскажут, какие сложные моменты были, как было тяжело Карасёву. Но важно понять: судьи летят в пропасть, и этот товарняк уже не остановить», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 2 ноября 2020
-
21:50
-
21:34
-
21:32
-
21:24
-
21:24
-
21:20
-
21:15
-
21:00
-
20:51
-
20:49
-
20:40
-
20:39
-
20:25
-
20:23
-
20:04
-
20:00
-
19:43
-
19:41
-
19:40
-
19:35
-
19:32
-
19:27
-
19:15
-
19:10
-
19:09
-
19:06
-
19:01
-
18:57
-
18:52
-
18:35
-
18:26
-
18:20
-
18:17
-
18:00
-
17:59