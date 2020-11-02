Арбитр Федотов: весь матч «Тамбов» — «Динамо» за Карасёва вытащил VAR

Арбитр Игорь Федотов поделился своим мнением о работе судьи Сергея Карасёва в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Динамо» (1:2).



«Сложилось ощущение, что Карасёв не выздоровел. На первый тайм его хватило, не разобрался только на 44-й минуте и дал жёлтую карточку Килину, руки у которого были в стороне, он пытался играть головой. А во втором тайме Карасёв потерял концентрацию, думал не об игре, что-то другое его беспокоило. Судья стал сильно зависим от VAR, который всю игру за него вытащил. Решение о назначении одиннадцатиметрового принял сам, но и слепой бы так сделал. Не понимаю, что случилось с Карасёвым.



Конечно, Карасёв всё равно получит назначение на следующий матч. У нас же не умеют лечить людей. Казарецев же получил назначение после оценки 6.9, и Карасёв получит. Они расскажут, какие сложные моменты были, как было тяжело Карасёву. Но важно понять: судьи летят в пропасть, и этот товарняк уже не остановить», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Матч «Спартак» — «Ростов» обслужит Мешков. У Карасёва первое назначение после коронавируса