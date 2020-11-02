«Фулхэм» — «Вест Бромвич Альбион»: блестящий удар защитника хозяев в дальнюю «девятку»

В данный момент проходит матч 7-го тура английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Вест Бромвич Альбион». Встреча проходит на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне.



На 30-й минуте защитник хозяев Ола Эйна увеличил преимущество «Фулхэма» (2:0). 24-летний нигериец подключился к позиционной атаке хозяев, получил на углу штрафной мяч от нападающего Александра Митровича и неотразимо пробил с левой ноги в дальнюю «девятку» ворот, защищаемых Сэмом Джонстоном.

Интересно, что это первый гол Эйны в матчах АПЛ. За свою карьеру нигериец успел поиграть в лондонском «Челси», «Халл Сити» и итальянском «Торино».



Перед началом матча на счету «дачников» было 1 очко, позволяющее занимать промежуточное 19-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Бромвич» (3) — на 17-м месте.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.