Зачем Сульшер нужен «МЮ»? Разбор 7-го тура АПЛ

«Чемпионат» публикует новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем седьмой тур АПЛ 2020-21. Спорим о Сульшере: он точно нужен «МЮ»? Новый эффект Бэйла, связка центральных защитников «Ман Сити» и идеальный «Челси». Обзор главных событий тура.
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В этом выпуске:
0:00 – Привет, парадоксы!
1:01 – А вы точно помните, почему «МЮ» – «Арсенал» – это классика?
1:36 – «Арсенал» закрыл Бруну, Погба и даже Фреда
7:57 – Гриша умоляет уволить Сульшера, но Кирилл против
16:30 – Как «Сити» удержал 1:0
25:07 – Центр защиты у Гвардиолы нашелся, а что с форвардами?
31:00 – Много ротации в «Челси»
33:35 – Зума здорового человека
36:59 – Обильно хвалим Лэмпарда
42:26 – У «Ливерпуля» дебютировал Филлипс. Оказывается, он – норм!
46:57 – Салах изобразил пенальти (Мойес негодовал)
49:21 – Шакири! Ааааааа!!!
52:40 – У Кейна уже 6+8 по гол+пас
56:43 – Бэйл, который смог
1:02:27 – Грилиш забил смешной гол
1:06:21 – Унылое комбо «Эвертона»
1:07:36 – В следующем туре «Сити» – «Ливерпуль»!!!
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