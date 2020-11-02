Зачем Сульшер нужен «МЮ»? Разбор 7-го тура АПЛ

«Чемпионат» публикует новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем седьмой тур АПЛ 2020-21. Спорим о Сульшере: он точно нужен «МЮ»? Новый эффект Бэйла, связка центральных защитников «Ман Сити» и идеальный «Челси». Обзор главных событий тура.

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В этом выпуске:



0:00 – Привет, парадоксы!

1:01 – А вы точно помните, почему «МЮ» – «Арсенал» – это классика?

1:36 – «Арсенал» закрыл Бруну, Погба и даже Фреда

7:57 – Гриша умоляет уволить Сульшера, но Кирилл против

16:30 – Как «Сити» удержал 1:0

25:07 – Центр защиты у Гвардиолы нашелся, а что с форвардами?

31:00 – Много ротации в «Челси»

33:35 – Зума здорового человека

36:59 – Обильно хвалим Лэмпарда

42:26 – У «Ливерпуля» дебютировал Филлипс. Оказывается, он – норм!

46:57 – Салах изобразил пенальти (Мойес негодовал)

49:21 – Шакири! Ааааааа!!!

52:40 – У Кейна уже 6+8 по гол+пас

56:43 – Бэйл, который смог

1:02:27 – Грилиш забил смешной гол

1:06:21 – Унылое комбо «Эвертона»

1:07:36 – В следующем туре «Сити» – «Ливерпуль»!!!



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