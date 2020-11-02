Алаба: сказал «Баварии», что у меня нет времени, чтобы принять решение о новом контракте

Защитник «Баварии» Давид Алаба прокомментировал информацию, согласно которой мюнхенский клуб отозвал своё предложение о продлении контракта с ним.
«После последних переговоров я сказал «Баварии», что у меня нет времени. Семи дней недостаточно, чтобы принять решение. Это я сразу сказал. Мы много путешествовали, у нас были выездные матчи. Я сразу заявил «Баварии», что не буду реагировать на предложения.
Я много раз отмечал, что предпочёл бы, чтобы внутренние дискуссии оставались внутренними. Я понимаю, почему болельщики разочарованы во мне, если учесть, в каком свете меня пытается выставить «Бавария». Но это не соответствует действительности. Могу гарантировать каждому болельщику, что цифры, которые публикуются в СМИ, являются ложными», — приводит слова Алабы Goal.com.
- 2 ноября 2020
-
21:50
-
21:34
-
21:32
-
21:24
-
21:24
-
21:20
-
21:15
-
21:00
-
20:51
-
20:49
-
20:40
-
20:39
-
20:25
-
20:23
-
20:04
-
20:00
-
19:43
-
19:41
-
19:40
-
19:35
-
19:32
-
19:27
-
19:15
-
19:10
-
19:09
-
19:06
-
19:01
-
18:57
-
18:52
-
18:35
-
18:26
-
18:20
-
18:17
-
18:00
-
17:59