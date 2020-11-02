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Алаба: сказал «Баварии», что у меня нет времени, чтобы принять решение о новом контракте

Алаба: сказал «Баварии», что у меня нет времени, чтобы принять решение о новом контракте
Футбол / Германия 0

Защитник «Баварии» Давид Алаба прокомментировал информацию, согласно которой мюнхенский клуб отозвал своё предложение о продлении контракта с ним.

«После последних переговоров я сказал «Баварии», что у меня нет времени. Семи дней недостаточно, чтобы принять решение. Это я сразу сказал. Мы много путешествовали, у нас были выездные матчи. Я сразу заявил «Баварии», что не буду реагировать на предложения.

Я много раз отмечал, что предпочёл бы, чтобы внутренние дискуссии оставались внутренними. Я понимаю, почему болельщики разочарованы во мне, если учесть, в каком свете меня пытается выставить «Бавария». Но это не соответствует действительности. Могу гарантировать каждому болельщику, что цифры, которые публикуются в СМИ, являются ложными», — приводит слова Алабы Goal.com.

Давид Алаба летом может сменить клуб. «Ливерпуль» и «Сити» одни из претендентов
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