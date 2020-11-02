Заразившийся коронавирусом Инфантино рассказал о самочувствии

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, заразившийся коронавирусом, рассказал о своём состоянии.



«Я чувствую себя лучше, хотя всё ещё есть лёгкие симптомы болезни. Остаюсь на самоизоляции до полного выздоровления. Я получил множество писем и посланий за несколько дней. Хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Спасибо от всего сердца», — приводит слова Инфантино EFE.



Напомним, о заражении Инфантино коронавирусом стало известно 27 октября. Инфантино возглавляет Международную федерацию футбола с 2016 года. В начале октября глава организации встретился в Катаре с организаторами чемпионата мира 2022 года и принял участие в товарищеском матче на стадионе «Аль-Байт».

Президент ФИФА Джанни Инфантино заразился коронавирусом