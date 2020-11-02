Отец Тьяго Алькантары Мазиньо: Леонардо хотел Тьяго, а получил Рафинью

Чемпион мира 1994 года бразилец Мазиньо заявил, что полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара этим летом мог перейти в «ПСЖ». Напомним, в парижский клуб в октябре этого года из каталонской «Барселоны» перешёл его младший брат Рафинья Алькантара.
Мазиньо, представляющий интересы Рафиньи и Тьяго, является их отцом.
«Я уже говорил с Леонардо некоторое время назад, но это было насчёт Тьяго. «ПСЖ» хотел подписать его, но Тьяго уже дал своё согласие на переход в английский «Ливерпуль». Затем мы заговорили о Рафе, но в тот момент он не входил в планы Леонардо.
Я думаю, что он, должно быть, раньше размышлял по поводу трансфера Рафиньи. Леонардо передумал и за день до закрытия трансферного он снова обратился ко мне по поводу моего младшего сына. И после этого всё ускорилось.
В понедельник, 5 октября, нам пришлось изрядно потрудиться, чтобы убедить оба клуба. Мы были напуганы, но, слава богу, за пять-шесть часов до крайнего срока «Барселона» и «ПСЖ» нашли общий язык. Леонардо хотел Тьяго, он получил Рафинью. И для Рафы было мечтой оказаться в таком великом клубе», — сказал Мазиньо в интервью France Football.
- 2 ноября 2020
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