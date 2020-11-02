Симеоне: Суарес — ключ к успеху «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» рассказал о сильных сторонах своей команды.
«Суарес — ключ к успеху «Атлетико». Коста и Мората обладали другими качествами, но мы искали человека с его характеристиками. Луису нужно больше партнёров рядом, чтобы нанести урон сопернику, и это цель команды. Нам приходилось ко многому адаптироваться. Но теперь у нас есть Луис», — приводит слова Симеоне Goal.com.
В нынешнем сезоне Луис Суарес принял участие в 5 матчах испанской Примеры, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» состоится завтра, 3 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 20:55 мск.
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