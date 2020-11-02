Рой Кин: Кавани не проявляет должного рвения после перехода в «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок и капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал уругвайского форварда манкунианцев Эдинсона Кавани и его игру в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (0:1).
«Мне любопытно наблюдать за разминкой игроков. Например, Кавани вообще не шевелил ногами, он не выполнял разминку, не так ли?
Затем он появился на замену, Эдинсона просят вернуть команду в игру. Сульшер говорит о том, что Кавани нужно быстрее набирать форму. Что же, иногда это зависит от игрока. Очевидно, это скажется на выборе состава в будущих матчах», — сказал Кин в эфире Sky Sports.
33-летний уругваец присоединился к «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента в последний день трансферного окна. Предыдущим клубом Кавани был «ПСЖ», в котором он отыграл 7 лет, став 6 раз чемпионом Франции.
Манкунианцы в 6 играх набрали 7 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ.
- 2 ноября 2020
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