Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

АПЛ объявила о четырех положительных тестах на коронавирус

АПЛ объявила о четырех положительных тестах на коронавирус
Футбол / Англия 0

Английская Премьер-лига подтвердила, что во время последнего тестирования игроков и сотрудников клубов на коронавирус было выявлено ещё четыре положительных теста.

Руководство АПЛ отказалось называть имена игроков с положительными тестами, даже не уточнив названия клубок, в которых играют эти футболисты. Игроки или персонал клуба, получившие положительный результат теста, будут изолированы на 10 дней, сообщает Sky Sports.

В общей сложности 1446 игроков и сотрудников клуба были протестированы на коронавирус в период с понедельника, 26 октября, по воскресенье, 1 ноября.

Напомним, правительство Великобритании разрешило английской Премьер-лиге, а также некоторым другим популярным видам спорта продолжать работу во время четырехнедельного карантина, который начнется в Англии в четверг.

АПЛ потеряла кучу денег из-за пандемии. Но топ-клубы этого почти не ощутили
Как такое может быть?
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020