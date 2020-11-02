АПЛ объявила о четырех положительных тестах на коронавирус

Английская Премьер-лига подтвердила, что во время последнего тестирования игроков и сотрудников клубов на коронавирус было выявлено ещё четыре положительных теста.



Руководство АПЛ отказалось называть имена игроков с положительными тестами, даже не уточнив названия клубок, в которых играют эти футболисты. Игроки или персонал клуба, получившие положительный результат теста, будут изолированы на 10 дней, сообщает Sky Sports.



В общей сложности 1446 игроков и сотрудников клуба были протестированы на коронавирус в период с понедельника, 26 октября, по воскресенье, 1 ноября.



Напомним, правительство Великобритании разрешило английской Премьер-лиге, а также некоторым другим популярным видам спорта продолжать работу во время четырехнедельного карантина, который начнется в Англии в четверг.

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