Антонио Конте: был близок к тому, чтобы стать тренером «Реала»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал, что был близок к тому, чтобы возглавить мадридский «Реал».



«У меня было несколько возможностей, чтобы стать тренером „Реала“. Тем не менее, тогда сезон уже начался, и было трудно взять на себя команду. Я предпочёл отложить эту возможность. Прямо сейчас я сосредоточен на „Интере“. Я загорелся этим проектом и сейчас по-настоящему счастлив. Мы создаём нечто важное.



Да, я мог стать тренером „Реала“, но, может быть, время ещё не пришло. Я хочу продолжить развивать проект в Милане», — приводит слова Конте Football Italia.

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Реал» – «Интер» состоится завтра, 3 ноября, на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.