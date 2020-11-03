Защитник Алекс Теллес возвращается к тренировкам в составе «Манчестер Юнайтед». Главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер сообщил на прошлой неделе, что тест Теллеса дал положительный результат на коронавирус.
27-летний бразилец пропустил последние три последних матча «Юнайтед» против «Челси», «РБ Лейпциг» и «Арсенала». Левый защитник вряд ли полетит с командой в Стамбул на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Истанбул Башакшехир», поскольку он почти две недели не тренировался с командой, сообщает Manchester Evening News.
Теллес может вернуться в поле уже в субботу, 7 ноября, на гостевой матч 8-го тура АПЛ с «Эвертоном». Также был включен в состав сборной Бразилии на отборочные матчи Чемпионата мира 2022 против Венесуэлы и Уругвая.
В последний день трансферного окна «МЮ» заплатил «Порту» за бразильца € 16 млн. Теллес уже успел дебютировать в составе красный, выйдя в стартовом составе в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ».
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