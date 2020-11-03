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Ракитич: «Барселона» должна по-особенному заботиться о Месси

Ракитич: «Барселона» должна по-особенному заботиться о Месси
Футбол / Испания 0

Бывший полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич, выступающий за «Севилью», отметил значимость нападающего Лионеля Месси для каталонской команды.

"«Барселона» должна по-особенному заботиться о Месси. Он отличается от других футболистов, потому что он может самостоятельно решить исход встречи. Не знаю, удастся ли нам в будущем увидеть такого игрока, как Лео Месси", — приводит слова Ракитича Sport.es.

Месси является шестикратным обладателем «Золотого мяча», самой престижной индивидуальной награды в футболе. За «Барселону» аргентинский футболист выступает на протяжении всей карьеры и в её составе к настоящему моменту завоевал 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании и четыре Кубка Лиги чемпионов.

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