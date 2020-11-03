«Лидс» — «Лестер»: блестящий дальний удар защитника хозяев сокращает преимущество гостей

В заключительном матче 7-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Лидс Юнайтед» и «Лестер Сити». Встреча проходит на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Первый тайм завершился со счётом 2:0 в пользу гостей.



Сразу после перерыва защитник хозяев Стюарт Даллас филигранным ударом с 30 метров сократил отставание «Лидс Юнайтед» (1:2). Для 29-летнего североирландца это первый гол в карьере в АПЛ.

У «Лестера» голы в первом тайме сегодняшнего матча забивали полузащитники Харви Барнс и Юри Тилеманс.



На данным момент «павлины» набрали 10 очков и занимают промежуточное 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лисы» (12) — на 8-м месте.



Игра началась — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.