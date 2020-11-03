Элвер Рахимич назвал причины лидерства ЦСКА в РПЛ

Бывший защитник ЦСКА Элвер Рахимич поделился мнением о лидерстве «армейцев» в РПЛ. В матче 13-го тура РПЛ ЦСКА победил «Ротор» и вышел на первое место в турнирной таблице.

«Если смотреть по игре, то промежуточное первое место ЦСКА — абсолютно заслуженное. «Армейцы» показывают очень интересный футбол, делают акцент на атаку, создают много голевых моментов, часто бьют по воротам. Я не знаю, конечно, сколько это продлится и как всё закончится. Но надеюсь, что ЦСКА останется на первом месте до конца чемпионата.

За счёт чего стал возможен такой прогресс? Команда стала опытнее, сыграннее. Плюс очень хорошо усилились. Всё это вместе и даёт результат. Скамейка стала объёмней, на ней находятся те футболисты, которые могут усилить игру в нужный момент и дать результат. Есть возможность варьировать состав, поэтому ЦСКА сегодня и претендует на чемпионство», — цитируют Рахимича «Известия».