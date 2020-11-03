Разгромная победа «Лестер Сити» позволила команде Роджерса подняться на второе место в АПЛ

Подошёл к концу заключительный матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лидс Юнайтед» и «Лестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе и завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.
Уже на 2-й минуте гости открыли счёт в игре. Нападающий Джейми Варди подкараулил ошибку защитника «Лидс Юнайтед» и выкатил мяч на одинокого полузащитника Харви Барнса, который забил свой второй гол в нынешнем сезоне АПЛ.
На 31-й минуте бельгийский полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс удвоил преимущество своей команды, сыграв на добивании после удара Варди.
Сразу после перерыва, на 48-й минуте, защитник хозяев Стюарт Даллас филигранным ударом-навесом с 30 метров сократил отставание «Лидс Юнайтед».
На 76-й минуте Джейми Варди забил свой первый гол в карьере в ворота «павлинов», поразив оставленные голкипером хозяев Илланом Меслье ворота.
Окончательный счёт встречи, на 91-й минуте установил Юри Тилеманс, хладнокровно реализовавший пенальти.
После 7-го тура подопечные Брендана Роджерса набрали 15 очков и поднялись на 2-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда аргентинского специалиста Марсело Бьельсы (10) — на 12-м месте.
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