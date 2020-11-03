«Вильярреал» поднялся на 3-е место в Примере, обыграв «Вальядолид»

В матче 8-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Вальядолид». Встреча прошла на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 21-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Вильярреала» Саму Чуквезе. Результативную передачу отдал Альфонсо Педраса. На 37-й минуте встречи защитник Пау Торрес укрепил преимущество хозяев в счёте, забив гол после передачи Пако Алькасера.



«Вильярреал» набрал 15 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Вальядолид» (3) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад», в 8 встречах набравший 17 очков. В тройку лидеров турнира также входит мадридский «Реал» (16).