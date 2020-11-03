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«Вильярреал» поднялся на 3-е место в Примере, обыграв «Вальядолид»

«Вильярреал» поднялся на 3-е место в Примере, обыграв «Вальядолид»
Футбол / Испания 0

В матче 8-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Вальядолид». Встреча прошла на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 21-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Вильярреала» Саму Чуквезе. Результативную передачу отдал Альфонсо Педраса. На 37-й минуте встречи защитник Пау Торрес укрепил преимущество хозяев в счёте, забив гол после передачи Пако Алькасера.

«Вильярреал» набрал 15 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Вальядолид» (3) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад», в 8 встречах набравший 17 очков. В тройку лидеров турнира также входит мадридский «Реал» (16).

Испания - Примера. 8-й тур
02 ноября 2020, понедельник. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
2 : 0
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Чуквезе – 21'   2:0 Торрес – 37'
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