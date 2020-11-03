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Альфонсо Дэвис — самый дорогой игрок мира до 21 года

Альфонсо Дэвис — самый дорогой игрок мира до 21 года
Футбол / Испания 0

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг трансферной стоимости футболистов до 21 года включительно, выступающих в пяти лучших чемпионатах Европы.

Первое место в рейтинге занимает канадский защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис, чья стоимость составляет € 180,4 млн. На второй строчке — англичанин Джейдон Санчо, выступающий за дортмундскую «Боруссию» — € 125,6 млн. Замыкает лидирующую тройку форвард испанской «Барселоны» Ансу Фати — € 122,7 млн.

Остальные места в первой десятке распределились так:

4. Эрлинг Холанд («Боруссия») – 120,3

5. Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед») – 115,3

6. Ферран Торрес («Манчестер Сити») – 106

7. Букайо Сака («Арсенал») – 95,8

8. Деян Кулусевски («Ювентус») – 75,1

9. Филип Фоден («Ман Сити») – 70,3

10. Родриго Гоэс («Реал») – 69,9

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