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Колосков — о Евро-2020 в России: маловероятно

Колосков — о Евро-2020 в России: маловероятно
Футбол / Евро-2020 0

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, может пройти в России.

«Конечно, это лестно, но это сказала газета, а не УЕФА. Я думаю, что это маловероятно, потому что в России каждый день по 18 тысяч новых заболевших. И ответственность Россия будет нести не только за свою команду, но и за остальных участников.

Я не верю в это предположение, которое высказала газета [Le Parisien]. Если предложить такой фантастический сюжет, то мне думается, что Россия сразу не ответит – нет ясности, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Честно говоря, это пустой разговор. Надо ждать официального комментария УЕФА», – сказал Колосков в интервью «Спорт-Экспрессу».

УЕФА рассматривает возможность проведения всех матчей Евро-2020 в России
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