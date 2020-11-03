Источник — Гиггз арестован по подозрению в нападении на свою девушку
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз, ныне возглавляющий сборную Уэльса, арестован по обвинению в нападении на свою девушку, сообщается в британском издании The Telegraph.
По информации издания, Кейт Гревилл, подруга Гиггза, сама вызвала полицию, которая и арестовала главного тренера сборной Уэльса. Это не первый скандал, связанный с личной жизнью, в который попадает Райан Гиггз. В 2018 году стало известно, что валлиец изменял своей жене с супругой своего родного брата и с другими женщинами.
Гиггз выступал за «Манчестер Юнайтед» всю карьеру, с 1990 по 2014 год. В составе «МЮ» он 13 раз становился чемпионом Англии, четырежды выигрывал Кубок страны, дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
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