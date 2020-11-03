Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» сократит зарплаты игрокам

«Барселона» сократит зарплаты игрокам
Футбол / Испания 0

Исполняющий обязанности президента испанской «Барселоны» Карлес Тускетс рассказал о текущем финансовом положении клуба и о том, как «Барса» собирается работать над его улучшением.

«Мы живем в уникальное время, которое требует исключительных решений от всех его участников и свидетелей.

Чтобы достичь баланса в бюджете клуба, нам нужно сократить расходы на € 300 млн. Комиссия считает целесообразным принять некоторые меры для ограничения последствий пандемии коронавируса. Идея заключается в том, чтобы прийти к соглашению по сокращению заработных плат у игроков и сотрудников, которое пойдёт на пользу всем сторонам. Готовность есть у всех, включая Лионеля Месси», — приводит слова Тускетса официальный сайт «Барселоны».

«Барселона» может продать тер Штегена в «Баварию»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020