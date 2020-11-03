«Барселона» сократит зарплаты игрокам

Исполняющий обязанности президента испанской «Барселоны» Карлес Тускетс рассказал о текущем финансовом положении клуба и о том, как «Барса» собирается работать над его улучшением.

«Мы живем в уникальное время, которое требует исключительных решений от всех его участников и свидетелей.



Чтобы достичь баланса в бюджете клуба, нам нужно сократить расходы на € 300 млн. Комиссия считает целесообразным принять некоторые меры для ограничения последствий пандемии коронавируса. Идея заключается в том, чтобы прийти к соглашению по сокращению заработных плат у игроков и сотрудников, которое пойдёт на пользу всем сторонам. Готовность есть у всех, включая Лионеля Месси», — приводит слова Тускетса официальный сайт «Барселоны».