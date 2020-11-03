Маурисио Почеттино рассказал о желании вернуться к работе главным тренером

48-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино заявил о готовности вернуться к работе, а также рассказал о любви к Англии, играх без зрителей и работе под руководством Марсело Бьельсы.
«Англия? Я открыл для себя удивительных людей в этой стране, удивительную культуру. Я влюблён. Я всегда был готов вернуться к работе из-за любви к футболу. Это моя страсть, а не работа.
Работа, тренировки, подготовка к игре, конкуренция – всё это не является поводом для стресса. Послушайте, мои волосы становятся всё длиннее и длиннее!
Я с нетерпением жду возможности снова приступить к работе. Конечно, мы живём в непростое время, в сумасшедший момент жизни, которого мы никогда не ожидали. И, конечно, всё совсем иначе, не только в футболе.
Я полон энергии и хотел бы принять участие в игре, но в то же время мне нужно понимать, что сейчас хороший момент и нужно подождать. Нужно дождаться подходящего проекта, и футбол подарит что-то, нужно лишь быть открытым к предложениям.
Футбол без болельщиков? Это вроде бы всё такая же игра, но совсем другой футбол. Получая от игры удовольствие, мы врём самим себе. Я вижу, что мы теряем страсть… Думаю, что для владельцев, для президентов, для генеральных директоров так трудно сохранить жизнь клубам, пытаясь защитить всех сотрудников и сохранить индустрию, потому что есть много людей, которым футбол нужен, чтобы жить», — приводит слова Почеттино Sky Sports.
Почеттино появился в качестве специального гостя перед матчем 7-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Лидсом» (4:1), которым руководил его бывший наставник Марсело Бьельса.
«Когда я играл в команде Бьельсы в «Ньюэллс Олд Бойз», он был впереди всех. Помните, что интернета не было, но для каждой игры мы знали схему и тактику, по которой будут играть наши оппоненты, потому что Марсело раскупал все газеты в стране, чтобы изучить команды», — добавил Маурисио.
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