Диего Марадона госпитализирован в Аргентине

Диего Марадона, 60-летний легендарный бывший аргентинский футболист, возглавляющий на родине клуб «Химнасия и Эсгрима», оказался в больнице, утверждает Goal со ссылкой на источники в Аргентине.

Хотя официальной информации от его представителей до сих пор не поступало, в СМИ появились слухи, что его состояние не вызывает опасений, а тестирование на COVID-19 показало отрицательный результат. Последний раз Диего видели на публике в пятницу, 30 октября, на игре его команды «Химнасия и Эсгрима» в первом туре чемпионата Аргентины с «Патронато» (3:0), который был посвящён именно 60-летию Марадоны. Перед игрой ему вручили памятную доску, но сам Диего не остался наблюдать за игрой, ещё тогда сославшись на плохое самочувствие. Сообщается, что сейчас он доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.



За последние годы у Марадоны было множество проблем со здоровьем. Он был госпитализирован в январе 2019 года с внутренним кровотечением в желудке, а на игре Аргентина — Нигерия на чемпионате мира по футболу 2018 года в России у него было зафиксировано обморочное состояние.