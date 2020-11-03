«Всё в его руках». Дайер высказался об исключении Алли из состава «Тоттенхэма»

26-летний полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Эрик Дайер поддержал одноклубника и соотечественника Деле Алли, который перестал попадать в стартовый состав «шпор».
«Конечно, у Деле Аллли есть способности, мы все знаем его качества и в прошлом видели, на что он способен. Но всё действительно зависит только от него, ему нужно вкладываться в работу, прилагать усилия, демонстрировать свою приверженность, и я уверен, что он это сделает.
Раньше у него всегда был этот драйв. Это его дело, всё в его и наших руках. У нас очень большая команда, и мы все должны выступать на высшем уровне, если хотим играть».
Мы довольны своим положением в турнирной таблице, но могли бы быть счастливее. Если посмотреть на некоторые игры, к примеру, матч с «Ньюкаслом» (1:1), когда пропустили с пенальти на 97-й минуте, — ту ситуацию было очень сложно понять. Игра с «Эвертоном» (0:1) в целом была неприемлемой, как и встреча с «Вест Хэмом» (3:3), тогда было очень неприятно терять очки, ведя со счётом 3:0, и для нас было жизненно необходимо выбраться из этой ситуации», — цитирует Эрика Дайера Goal.
В текущем сезоне Деле Алли провёл лишь две встречи в английской Премьер-лиге, отыграв в общей сложности 66 минут и не отметившись результативными действиями.
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