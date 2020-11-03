Почеттино – об увольнении из «Тоттенхэма»: спустя год я могу сказать, что был разочарован

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино рассказал, как пережил увольнение из лондонского клуба, в котором он работал в период с 2014 по 2019 год.

«Спустя год после увольнения я могу сказать, что был разочарован, немного расстроен и недоволен. Это был клуб, в котором через пять с половиной лет отношения с персоналом, игроками и болельщиками стали нечто большим. В этих словах нет ни капли вранья.



Я очень хорошо понимаю, что это футбол. В тот год в клубе очень многое изменилось. Но я не собираюсь жаловаться на решения Даниэля Леви. Могу выразить лишь поддержку, потому что между нами по-прежнему остаются очень хорошие отношения.



Человек, который заменил меня, Жозе Моуринью, — мой хороший друг. Тренер, который всегда очень хорошо относился ко мне. Когда он был в «Реале», я помню, как он приглашал меня на игру Лиги чемпионов с «Аякса», и мы разговаривали в раздевалке на «Бернабеу». Помню, как делегат сказал: «Жозе, игра вот-вот начнётся, нам нужно идти».



Всё, что я хочу пожелать Жозе, это попытаться выиграть титул. Это вишенка на торте, которую мы упустили во времена моей работы. Я желаю и Жозе, и «Тоттенхэму» только лучшего», — цитирует Почеттино Sky Sports.