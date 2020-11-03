«Рапид» отреагировал на террористические атаки в Вене в преддверии игры с «Дандолком» в ЛЕ

Пресс-служба венского «Рапида» в «Твиттере» поддержала своих болельщиков и жителей столицы Австрии после того, как вечером 2 ноября в центре Вены произошла серия вооружённых нападений, в результате которых погибло два человека, а ещё как минимум 15 получили ранения различной степени тяжести.
«Уважаемая семья болельщиков «Рапида», мы надеемся, что вы все в безопасности! То, что происходит в нашем прекрасном городе, неописуемо. Сохраняйте спокойствие, оставайтесь дома и берегите себя!» — гласит заявление клуба в «Твиттере».
Напомним, что 5 ноября в Вене на стадионе «Альянц» запланирована встреча 3-го тура групповой стадии Лиги Европы между «Рапидом» и ирландским «Дандолком». Лидером группы B является лондонский «Арсенал», набравший 6 очков и опережающий норвежский «Мольде» по дополнительным показателям. «Рапид» и «Дандолк» в своём активе очков не имеют.
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