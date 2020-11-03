Кандидат в президенты «Барселоны»: я бы не стал выкладывать всё возможное ради Месси

Кандидат в президенты «Барселоны» Пере Риера высказался о возможном уходе из клубы 33-летнего аргентинского форварда Лионеля Месси.

«Я бы не стал делать все возможное, чтобы удержать Месси. В конце концов, именно он выбирает своё будущее. Я очень сомневаюсь, что Лионель хотел покинуть «Барселону» летом. Повторюсь, лично я бы не стал выкладывать все возможное ради Месси», — цитирует Риеру Goal.



В текущем сезоне Лионель принял участие в 8 играх за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился 3 забитыми мячами и 4 результативными передачами.



Месси является шестикратным обладателем «Золотого мяча», самой престижной индивидуальной награды в футболе. За «Барселону» 33-летний аргентинец выступает на протяжении всей карьеры и в её составе к настоящему моменту завоевал 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании и четыре Кубка Лиги чемпионов.