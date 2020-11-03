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«Почти не ест и лежит в постели 24 часа». Жена Герда Мюллера рассказала о состоянии мужа

«Почти не ест и лежит в постели 24 часа». Жена Герда Мюллера рассказала о состоянии мужа
Футбол / Германия 0

Жена бывшего легендарного нападающего сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Герда Мюллера, раскрыла душераздирающие подробности жизни супруга в преддверии его 75-летия.

«Он почти ничего не ест, с трудом глотает, лежит в постели почти 24 часа в сутки и всего несколько минут бодрствует. Как приятно, когда он на мгновение открывает глаза. Иногда он может сигнализировать «да» и «нет» в мгновение ока.

Он всегда был бойцом, всегда был храбрым, всю свою жизнь. Сейчас тоже. Он закрывает глаза, дремлет, редко открывает рот, ему дают протертую пищу. Он спокоен и умиротворен, и я не думаю, что он должен страдать. Он медленно засыпает», — цитирует жену Герда Мюллера Daily Mail со ссылкой на Bild.

Напомним, что в 2015 году Герд Мюллер оказался в доме престарелых из-за диагностированной болезни Альцгеймера.

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