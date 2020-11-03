Евро-2020 может пройти в России, Черчесов объявил состав сборной. Главное к утру

Неожиданное развитие событий с местом проведения Евро-2020, объявление состава сборной России, скандальные события в РПЛ и арест легендарного игрока «МЮ» — главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. УЕФА рассматривает возможность проведения всех матчей Евро-2020 в России.
2. Объявлен состав сборной России на гостевые матчи с Молдавией, Турцией и Сербией.
3. Арендованный у «Спартака» игрок «Химок» Резиуан Мирзов повторил грубый пост Хабиба Нурмагомедова в адрес Эммануэля Макрона.
4. Фанаты ЦСКА оскорбили Сергея Овчинникова, тренер попытался разобраться с обидчиками.
5. Экс-нападающий КХЛ Игорь Мусатов приговорён к 4 годам тюрьмы за особо крупное мошенничество.
6. Чемпион Европы по боксу Никита Иванов избил другого боксёра в поезде. Пострадавший впал в кому.
7. 11 футболистов «Аякса» заразились коронавирусом перед матчем Лиги чемпионов.
8. Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз арестован по обвинению в нападении на свою девушку.
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