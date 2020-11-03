Евро-2020 может пройти в России, Черчесов объявил состав сборной. Главное к утру

Неожиданное развитие событий с местом проведения Евро-2020, объявление состава сборной России, скандальные события в РПЛ и арест легендарного игрока «МЮ» — главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. УЕФА рассматривает возможность проведения всех матчей Евро-2020 в России.

2. Объявлен состав сборной России на гостевые матчи с Молдавией, Турцией и Сербией.

3. Арендованный у «Спартака» игрок «Химок» Резиуан Мирзов повторил грубый пост Хабиба Нурмагомедова в адрес Эммануэля Макрона.

4. Фанаты ЦСКА оскорбили Сергея Овчинникова, тренер попытался разобраться с обидчиками.

5. Экс-нападающий КХЛ Игорь Мусатов приговорён к 4 годам тюрьмы за особо крупное мошенничество.

6. Чемпион Европы по боксу Никита Иванов избил другого боксёра в поезде. Пострадавший впал в кому.

7. 11 футболистов «Аякса» заразились коронавирусом перед матчем Лиги чемпионов.

8. Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз арестован по обвинению в нападении на свою девушку.