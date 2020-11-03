Почеттино считает, что поступил правильно, выпустив травмированного Кейна в финале ЛЧ

Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино вспомнил финальный матч Лиги чемпионов сезона-2018/2019 с «Ливерпулем» (0:2), объяснив решение выпустить в старте Гарри Кейна, который пропускал почти два месяца до матча из-за травмы голеностопа.

«Решение есть решение, и вернуться в прошлое невозможно. Но наверняка, если вы снова поставите меня в ту же ситуацию, я снова приму то же решение. Нельзя сомневаться в Гарри Кейне. Конечно, можно внести некоторые изменения. Но Гарри Кейн был нашим главным нападающим и лучшим игроком «Тоттенхэма», а может быть, Англии или Европы. Тогда, когда он будет готов к игре, у вас не останется сомнений.



Это был долгий процесс восхождения Гарри Кейна, который начался, может быть, 4-5 лет назад с мечты играть, бороться и совершать большие дела — быть грозной силой, а не только пытаться выиграть Кубок лиги или Кубок Англии. Они тоже важны, но из-за того, как мы строили состав, было действительно сложно бороться за четыре турнира за сезон. Вы должны принимать решения.



Но мы мечтали попытаться однажды оказаться в этом финале Лиги чемпионов или стать реальными соперниками в Премьер-лиге. И конечно Кейн был тем игроком, который помог бы нам в любой ситуации. Мы действительно верили, что это была лучшая команда, чтобы выигрывать игру. Я снова и снова готов принять это решение», — цитирует Почеттино Sky Sports.